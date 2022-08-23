Appsilon 12.5 milyon euroluk turu tamamladı

Laboratuvar ortamında elmas üreten yerli girişim Appsilon, Esas Private Equity liderliğinde 12.5 milyon euroluk yatırım turunu tamamladı.
Yapılan açıklamaya göre, girişim, aldığı bu yeni yatırımla birlikte Ar-Ge süreçlerini hızlandırarak ve üretim kapasitesini artırarak elmas teknolojisi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi olmak istiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Appsilon Kurucu Ortağı ve CTO’su Taylan Erol, “Hollanda Delft ve İstanbul’daki ofislerimizde 30 kişilik ekibimizle dünyanın en önemli üniversiteleri ve kurumlarıyla ortak projeler geliştiriyoruz. Kuantum teknolojileri, uzay araştırmaları, biyoteknoloji, mücevher gibi birçok alanda önemli elmas tedarikçilerden biri olduk. Önümüzdeki dönemde ekibimizi genişleterek hem teknolojilerimizi hem de pazardaki konumumuzu güçlendirmek istiyoruz” dedi.
Esas Private Equity’den yatırıma ilişkin yapılan açıklamada ise, “Ülkemizdeki teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapma hedefimiz çerçevesinde, ileri malzeme alanında üstün başarı ortaya koymuş Türk mühendislerini ve dünyanın laboratuvar ortamında üretim yapan sayılı elmas üreticilerinden birisi olan Appsilon’u desteklemekten gurur duyuyoruz.” denildi.
Verilen bilgiye göre, ortaklık sürecinde Appsilon’un danışmanlığını Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı ve Hollandalı hukuk bürosu CORP, Esas Private Equity’nin danışmanlığını ise BTS Avukatlık Ortaklığı, uluslararası hukuk bürosu Bird&Bird ve PricewaterhouseCoopers üstlendi.
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