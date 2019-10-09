09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1- iTunes yerine 3 yeni uygulama geliyor
Catalina ile birlikte mac’lerde artık iTunes’un yerine Apple Music, Apple TV ve Apple Podcasts geçiyor. Müzik, TV ve podcast içeriklerine Apple’ın bu 3 uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar, iTunes arşivlerindeki içeriklere de bu 3 uygulama üzerinden erişmeye devam edecek.
2- Senkronizasyon artık iCloud veya Finder ile yapılacak
Aygıtlar arası eşzamanla için de iCloud kullanılıyor. Kullanıcılar isterlerse aygıtını doğrudan Mac’ine bağlayarak da yedekleme, geri yükleme ve eşzamanlama yapabiliyor. iTunes'un ortadan kalkması ile birlikte ise iPhone ve iPad senkronizasyonu için de Finder kullanılacak.
3- Ekran Süresi, Mac’lere taşınıyor
macOS Catalina, iOS platformundaki “Ekran Süresi” özelliklerini Mac’lere de taşıyor. Böylece kullanıcı neye ne kadar vakit ayırdığını görebiliyor. Tüm aygıtlarındaki uygulamalar ve web siteleri için kullanım süresi izlenip, sınırlar belirlenebiliyor. Yine ebeveynler, “Aile İçi Paylaşım” ile çocukları için uygulama ve iletişim sınırları tanımlayabiliyor.
4- “Bul” uygulaması Mac’lerde
macOS Catalina ile yeni sunulan “Bul” uygulaması, “iPhone’umu Bul” ve “Arkadaşlarımı Bul” uygulamalarını Mac, iPad ve iPhone’da kullanımını tek bir uygulamada bir araya getiriyor. Bul uygulaması kullanıcılara, offline veya uykuda olsa bile kayıp Mac’lerini bulmasına yardımcı oluyor. Bunun için yakınlardaki aktif Apple aygıtları tarafından algılanabilecek Bluetooth sinyalleri gönderiyor. Bu aygıtlar kullanıcının Mac’inin algılanan konumunu iCloud’a iletiyor ve böylece Bul uygulamasıyla aygıtın yerini belirlenebiliyor.
5- iPad uygulamaları Mac’lerde de kullanılabilecek
Catalina ile gelen bir diğer yenilik ise iPad uygulamalarını Mac’lerde de kullanabilme. macOS Catalina ile birlikte sunulan bir yazılım geliştirme aracı olan Mac Catalyst sayesinde geliştiriciler, popüler iPad uygulamalarından Mac uygulamaları oluşturabiliyor. Bu uygulamalar diğer Mac uygulamalarıyla uyum içinde çalışıyor. Böylece sürükleyip bırakarak birinden diğerine içerik taşınabiliyor.
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