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Apple Watch 8 tanıtıldı! Yeni Apple Watch 8 özellikleri neler ve Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Apple Watch 8 tanıtıldı! Yeni Apple Watch 8 özellikleri neler, Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Milyonların gözü 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen Apple lansmanındaydı. Bugün tanıtılması beklenen ürünler arasında Apple Watch'da vardı. Lansmanda öne çıkan ürünlerin başında Apple Watch 8'de yer alırken, teknolojiyi yakından takip edenler, "Yeni Apple Watch 8 özellikleri neler, Türkiye satış fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aradı. İşte yeni Apple Watch 8 özellikleri ve Türkiye fiyat listesi...

08.09.2022 - 01:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Apple kullanıcıları ve teknolojiseverler tarafından yakından takip edilen Apple tanıtım lansmanı heyecanı sürüyor. Son olarak ailenin yeni üyesi olarak tanıtılan Apple Watch 8 hakkında araştırılmalar sürüyor. Peki Yeni Apple Watch 8 özellikleri neler, Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte Apple Watch 8 hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • APPLE WATCH 8 ÖZELLİKLERİ NELER?

    Apple Watch'ın önemli özellikleri arasında aktivite ve sağlık takibi, uyku takibi, arama kontrol ve acil durum kontrolü gibi özellikler de yer alıyor. Ayrıca nabız ölçümü gibi özellikler de dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni vücut sıcaklığı ölçüm sistemi ve ikili derece ölçüm sistemi sayesinde daha doğru değerlendirmeler de yapılabilecek. Ayrıca gece uykusunda da vücut sıcaklığımıza erişkin bilgileri edinebileceğiz. Ayrıca sağlık bilgileri şifreli olarak saklanacak ve kullanıcılar kendi şifrelerini girmeden bu veriler paylaşılamayacak. Akıllı saatin acil durum arama özelliği de, operatörünüzün verdiği izinlere de bağlı olarak 30 ülkede otomatik olarak çalışacak. 

    Low Power Mode ile 36 saate kadar pil performansı sunuyor.

  • Araba kazası durumunda gerekli mercilere de durumu bildirecek. Bunun için iki yeni sensör yer alacak.

    Bununla ilgili uyarıda bulunacak. Bu verileri doktorlarla paylaşacak. Apple Watch 8 serisinin bir diğer yeni özelliği ise kazaları tespit etmesi...

    Düşme ya da acil durum tespiti özelliğine sahip olan Apple Watch Series 8, artık çarpışma durumunda da acil durum aramaları yapabilecek ve sağlık durumunuza dair uyarılarda bulunacak. 

    Apple Watch 8 Serisi, 47 mm’lik bir kasayla satışa sunulacak. Yani daha önceki Apple Watch kayışları bununla uyum sağlamayacak. Tasarım konusunda pek bir değişikliğe gidilmeyen akıllı saatler, sıcaklık, regli takibi ve kan şekeri ölçüm sensörü taşıyor. İki farklı sıcaklık ölçme sensörü yer alacak.

    Böylece Apple'ın akıllı saatlerine uzun aradan sonra yeni bir sağlık özelliği gelmiş oldu. Bunun da özellikle kadın sağlığı ve doğurganlığı özelinde kullanılması planlanıyor. Apple, femtech tarafında da yer almak için çalıştığını ortaya koydu. Bir taraftan cihaz, kullanıcı ateşli bir hastalık geçirdiğinde veya siz daha hasta olduğunuzun farkında olmadan akıllı saat bunu tespit edecek

  • APPLE WATCH 8 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

    Apple Watch Series 8 Fiyat

    GPS model                         399 Dolar

    Hücresel veri bulunan model 499 Dolar 

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