Apple 'satış yasağını' yeni tasarımla aşacak

Masimo'nun ABD Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin Apple'ın yeniden tasarladığı saat modelinin yasak dışında kaldığına karar verdiği belirtildi.

Dilekçede, Apple'ın da yeniden tasarladığı saatlerinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermediğini bildirdiği kaydedildi.

Komisyonunun kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmemişti.

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25 Aralık 2023’e kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Korumasının değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.