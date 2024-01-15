İsmail Kartal tarihe geçti
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli takımdaki 3. döneminde kariyerinin en başarılı günlerini yaşıyor. Kartal, sarı-lacivertlilerde Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet oranı yakalayan Türk antrenör oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyer sezonunu yaşıyor. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 2,65 puan ortalamasına imza attı.
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Süper Lig'de bu sezon 20 maçta 17 galibiyet alan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile birlikte yüzde 85'lik bir galibiyet oranına ulaştı.
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Kartal ayrıca Sarı lacivertli kulübün Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan Türk teknik direktör oldu.
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Fenerbahçe'deki üç sezonuna bakıldığında ise toplamda yüzde 71 maç kazanma oranına ulaşan olan Kartal, 2,33 puan ortalaması yakaladı.
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İsmail Kartal'lı Fenerbahçe bu sezon hem galibiyet oranı hem de gol sayısıyla da lige damga vurdu. 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 57 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı lacivertli ekip bu süreçte kalesinde 16 gol gördü.
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 maçın 10'unu kazandı ve sadece iki kez kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, grubunu lider bitirerek son 16 turuna yükseldi.
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Teknik Direktör İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yle 34 maça çıkıp 2,18 puan ortalamasına ulaşmıştı. Sarı lacivertli takım otobüsünün kurşunlanmasıyla hatırlanan o sezon, Fenerbahçe'nin lig ikinciliğiyle tamamlandı.
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Kartal daha sonra 2021-22 sezonunun devre arasında, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından Fenerbahçe'yle 18 maça çıktı. 2,28 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, koltuğunu Jorge Jesus'a bırakmıştı.
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