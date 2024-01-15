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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TARİHE GEÇTİ! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal... - FB haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal tarihe geçti

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli takımdaki 3. döneminde kariyerinin en başarılı günlerini yaşıyor. Kartal, sarı-lacivertlilerde Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet oranı yakalayan Türk antrenör oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:43
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        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyer sezonunu yaşıyor. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 2,65 puan ortalamasına imza attı.

        • 2

          Süper Lig'de bu sezon 20 maçta 17 galibiyet alan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile birlikte yüzde 85'lik bir galibiyet oranına ulaştı.

        • 3

          Kartal ayrıca Sarı lacivertli kulübün Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan Türk teknik direktör oldu.

        • 4

          Fenerbahçe'deki üç sezonuna bakıldığında ise toplamda yüzde 71 maç kazanma oranına ulaşan olan Kartal, 2,33 puan ortalaması yakaladı.

        • 5

          İsmail Kartal'lı Fenerbahçe bu sezon hem galibiyet oranı hem de gol sayısıyla da lige damga vurdu. 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 57 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı lacivertli ekip bu süreçte kalesinde 16 gol gördü.

        • 6

          Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 maçın 10'unu kazandı ve sadece iki kez kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, grubunu lider bitirerek son 16 turuna yükseldi.

        • 7

          Teknik Direktör İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yle 34 maça çıkıp 2,18 puan ortalamasına ulaşmıştı. Sarı lacivertli takım otobüsünün kurşunlanmasıyla hatırlanan o sezon, Fenerbahçe'nin lig ikinciliğiyle tamamlandı.

        • 8

          Kartal daha sonra 2021-22 sezonunun devre arasında, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından Fenerbahçe'yle 18 maça çıktı. 2,28 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, koltuğunu Jorge Jesus'a bırakmıştı.

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