Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'da gol 26. dakikada Nelsson ve 86. dakikada penaltı vuruşundan Mertens ile geldi. Kayserispor'un golünü 58. dakikada Aylton kaydetti. Ayrıca Kayserispor forması giyen Bahoken 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 51'e yükseltirken Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'de tuttu. Kaysersipor ise 29 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA GOL İTİRAZI Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta 28. dakikada Dries Mertens ile 2-0'ı buldu. Ceza sahasında topla buluşan Mertens, topu ağlara gönderdi. REKLAM Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.

Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, iptal kararında kaldı. TETE ISLIKLANDI Galatasaray'da Tete, Kayserispor ile oynanan maçta taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi. MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi. 45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi. 50. dakikada Ramazan Civelek, ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu ceza yayının sağındaki Gökhan Sazdağı'na pas vererek kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top, kaleci Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında altıpas içinde kalan meşin yuvarlağı son anda Attamah'dan önce tokatlayan Uruguaylı file bekçisi tehlikeyi önledi. 54. dakikada Zaha'nın ceza sahasının ilk metresinden çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti. 58. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Orta sahada Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1. 68. dakikada Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarındaki Mertens voleyle vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki mücadelede Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmasının ardından VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Mertens, sert bir vuruşla kaleci Bilal'in sağından ağları havalandırdı: 2-1. Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.