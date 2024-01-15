Mehmet Ayan yazdı: Genç Mertens
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirirken, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki performansını değerlendirdi.
- 1
Olası puan kaybının psikolojik olarak geriye düşüreceği çok belli olan G.Saray, maçı ilk yarıdan bitirmek istedi. Yapabilirdi de. Çok gittili geldili olan, orta sahaların daha ilk 10-15 dakikada çok kırılgan olacağının belli olduğu bir mücadele izledik.
- 2
Kadim futbol adamları için kötü, biz faniler için eğlenceli bir 45+4 izledik. Nelsson golünün dışında G.Saray 12’de Tete, 17’de Mertens, 39’da Halil, 45+5’te Mertens ile gole yaklaştı.
- 3
Nelsson’un golü ile tam 1-0 önde girilecek bir ilk yarı sonu varken gelen penaltı tedirginliğe sebep olduysa da Bahoken’in topu Muslera’ya nişanlaması neticesinde ilk yarı skoru belli oldu.
-
- 4
İkinci yarıda yine düşük vites ve orta sahaya hakim olamayan G.Saray 58’de Torreira’nın asistiyle beraberliğe düştü! Ayakta kalan Mertens ile direndi ve onun penaltı golüyle maçı lehine çevirdi.
- 5
Hakemin iki penaltı kararı doğruydu; G.Saray’ın sayılmayan golünde faul şiddeti beni tatmin etmedi. Gol verilebilirdi.
- 6
Sarı-kırmızılılar zorlansa da kazandı ama oyunun galibi olduğunu söylemek güç. Bir kişi müstesna, bir kişi azade, bir kişi bigane… MERTENS…
-
- 7
6 Mayıs 1987 doğumlu bir GENÇ adam… Etrafındakiler onun nüfus kağıdına ve oynadığı oyuna bakmaları gerekir! Ayrıntıları yarın yazayım. Tete’si, Zaha’sı… Daha’sı…