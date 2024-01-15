Yolda yürürken saldırıya uğradı!

Kayseri'de, yolda yürüyen Salih K., otomobilde bulunun husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda Salih K. ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Salih K. (25), yolda yürürken otomobille yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.

YOLDAN GEÇERKEN YARALANDI

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.