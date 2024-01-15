Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolda yürürken saldırıya uğradı!

        Yolda yürürken saldırıya uğradı!

        Kayseri'de 25 yaşındaki Salih K. husumetlilerinin saldırısına uğradı, olayda yoldan geçen 15 yaşındaki bir kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, yolda yürüyen Salih K., otomobilde bulunun husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda Salih K. ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Salih K. (25), yolda yürürken otomobille yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.

        YOLDAN GEÇERKEN YARALANDI

        Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Habertürk Anasayfa