Galatasaray evinde 27 maçtır kaybetmiyor!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.
- 1
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kayserispor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
- 2
Cimbom, 26. dakikada Nelsson'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
- 3
Konuk ekip Kayseri, 57. dakikada Aylton Boa Morte'nin kaydettiği golle skorda dengeyi sağladı: 1-1.
-
- 4
Pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 86. dakikada Barış Alper'in kazandırdığı penaltı atışında Mertens'in golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 5
Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.
- 6
Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.
-
- 7
Cimbom, bu müsabakayla birlikte oynadığı son 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
- 8
Galatasaray ayrıca bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.
- 9
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım unvanını elinde bulunduruyor.
-
- 10
Sarı-kırmızılılar, ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde haftaya deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.