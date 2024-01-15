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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu

        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu

        Çorum'da 15 yaşındaki Ahmet B ile 17 yaşındaki Recep Y. arasında çıkan tartışma kötü bitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:04
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        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
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        Çorum'da sokak ortasında pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan Ahmet B. (15), ağır yaralandı.

        Olay bugün Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7´inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

        KARIN BÖLGESİNDEN AĞIR YARALADI

        Çıkan tartışma sırasında Recep Y. pompalı tüfekle Ahmet B.'ye ateş ederek karın bölgesinden ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin buluhduğu belirtildi.

        Olayın şüphelisi Recep Y. yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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