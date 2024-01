Ahmet Kural: Bu sefer hiçbir sıkıntı olmadı

"ÇÜNKÜ DAHA PLANLI HAREKET EDİYORLAR"

• Sinema izleyicisinde ve gişelerde belli bir yükselme var. Örneğin, 5 - 7 Ocak'ta ilk beşte beş Türk filmi vardı. Bu pandemiden sonra ilk defa gerçekleşen bir gişe başarısı. Pandemi öncesi rakamlara ulaşılamıyor ama bir yükselme söz konusu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Pandemi öncesi döneme dönülmesi için neler yapılmalı?

Selçuk Aydemir... Pandemi döneminde de sinemaların resmini gördüğümüzde aynı şeyi söylüyordum. Yine benzeri bir noktadayım. Türkiye'de sinema belli bir tökezleme yaşadı. Dünya bunu çok daha hızlı atlattı. Daha büyük yatırımları var. Çünkü daha planlı hareket ediyorlar. Biz birazcık daha hızlı ürettiğimiz için, biraz daha 3 - 5 senelik planlar değil de daha sektörün dinamiklerine göre hareket ettiğimiz için geç adapte olduk. Zaten dünyada sinemanın durumu, pandemiden öncekinden de iyi. Özellikle ABD'de... İngiltere de çok daha yüksek rakamlara ulaştı. Bu sinemanın ruhuyla alakalı bir durum. İstediğin kadar ekranlar çoğalsın, o karanlık salona birbirini tanımayan insanların gidip ortak bir duyguyu yaşıyor olmaları başka bir şey. Evlerinde bir platformda vs. alamayacakları bir haz. O kalabalıkla beraber daha fazla eğleniyorsun, o eğlence ortamının içerisinde olmak seni zaten başka bir duygunun içerisine sokuyor. Haliyle özellikle komedi ve melodramda... Türkiye'de sinemanın sarsılmaz bir yeri var. İnsanlar, bu deneyimi hep tatmak isteyecek. Bunu tamamen bir izleyici bakış açısıyla söylüyorum... İyi bir sinema izleyicisiyim ve salonda bir şey izlemek bana daha büyük bir mutluluk veriyor. Elimden alınsın istemiyorum.

Ahmet Kural... Bir de emektar izleyiciler de var. "Bu insanların filmine giderim. Burada emek var. Gidelim orada izleyelim" diyen insan sayısı da çok fazla... Ben sinemanın şu an iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle son bir ayda hâlâ sinema izleyicisini çok olduğunu gördük. Bence her şey yolunda gidiyor ve daha da güzel olacak. "Dijital platformlar, sinemayı öldürdü mü öldürmedi mi?" O konulara girecek olursak, bilmiyorum, illa ki etkisi vardır ama ben sinemayı seven ve gerçekten gidip emeklerinin karşılığını vermek isteyen insanların sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçek sinema izleyicisi hâlâ var.