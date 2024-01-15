Halil Sezai Paracıkoğlu ortaya çıktı

Halil Sezai, daha önceden darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik, "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir daha ki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.