Halil Sezai Paracıkoğlu ortaya çıktı
Halil Sezai Paracıkoğlu, 2020'de İstanbul Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış, tutuklandıktan 42 gün sonra tahliye olmuştu. O olayın ardından uzun süre ortalıkta görünmeyen şarkıcı, ortaya binbir surat olarak çıktı
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Tuzla'da 15 Eylül 2020'de komşusunu darbettiği gerekçesiyle Halil Sezai Paracıkoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Paracıkoğlu'nun 'alenen hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'silahla kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Halil Sezai Paracıkoğlu, kendisine yöneltilen suçlardan üçü için toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklandıktan 42 gün sonra kararla birlikte tahliye olmuştu.
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Halil Sezai Paracıkoğlu, tüm bunların ardından 2022'de sahne aldığı mekânda söylediği sözler nedeniyle savcılığa ifade vermişti.
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Halil Sezai, daha önceden darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik, "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir daha ki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
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"KİMSEYE YÖNELİK HAKARETTE BULUNMADIM" DEMİŞTİ
Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık yarım saat ifade veren Halil Sezai Paracıkoğlu, "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.
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Yaşananların ardından uzun süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren Halil Sezai, ortaya binbir surat olarak çıktı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Halil Sezai Paracıkoğlu, son bir yıldaki halini gözler önüne serdi.
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Fotoğraflar: DHA, Instagram
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