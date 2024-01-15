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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan isyan: Sadece Türkiye'de verilmez! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan isyan: Sadece Türkiye'de verilmez!

        Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 22:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:42
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini 26'da Nelsson, 86'da penaltıdan Dries Mertens kaydetti.

        • 2

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        • 3

          "DAHA RAHAT BEKLİYORDUM"

          "Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor."

        • 4

          "SADECE TÜRKİYE'DE VERİLMEZ"

          "2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse, her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa, sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım."

        • 5

          "BU HAKEMLERLE OLMAZ"

          "Bu pozisyona faul veriyorsanız, penaltı olsa verecek misiniz? Verilmeyecekti. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan sıkıldık. Daha adil olunmalı. Aleyhimize penaltı verildi, ses çıkarmıyoruz çünkü penaltı. Son attığımız penaltı da doğru. Ama 2-0 olsa, maçın gidişatı değişecekti. Galatasaray olarak bunları çok yaşamaya başladık. Birçok takım mutsuz, sadece Galatasaray değil. Hakemlerin daha iyi olması lazım. VAR'ın daha iyi olması lazım, 1. Lig'de de sıkıntılar var. VAR'ın kadrosu arttırıldı, orada da demek mutsuzluk var. TFF iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyorlar, onlar da geliştirmeye çalışıyor. Bundan farklı bir şey düşünmüyorum ama bir türlü olmuyor."

        • 6

          "OFANSİF OLARAK ÇOK KISITLANDIK"

          "Ofansif olarak çok kısıtlandık. Ziyech ve Bakambu'nun milli takıma gitmesi, Icardi'nin sakatlanması, Kerem'in cezalı olması... Bir türlü bireysel anlamda istediğimizi yapamadık. Üretemediğimizde ve kulübeden destek alamadığımızda zorlandık. Genç oyuncularımız oyuna girdiğinde etkili oldular. Maçı kazandık, mutluyuz. 3 puanın her türlüsü önemli. Nelsson oynadığı mevkinin hakkını veren bir futbolcu."

        • 7

          ICARDI MÜJDESİ!

          "Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

          Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli golcü Icardi için "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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