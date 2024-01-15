Okan Buruk'tan isyan: Sadece Türkiye'de verilmez!

"BU HAKEMLERLE OLMAZ"

"Bu pozisyona faul veriyorsanız, penaltı olsa verecek misiniz? Verilmeyecekti. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan sıkıldık. Daha adil olunmalı. Aleyhimize penaltı verildi, ses çıkarmıyoruz çünkü penaltı. Son attığımız penaltı da doğru. Ama 2-0 olsa, maçın gidişatı değişecekti. Galatasaray olarak bunları çok yaşamaya başladık. Birçok takım mutsuz, sadece Galatasaray değil. Hakemlerin daha iyi olması lazım. VAR'ın daha iyi olması lazım, 1. Lig'de de sıkıntılar var. VAR'ın kadrosu arttırıldı, orada da demek mutsuzluk var. TFF iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyorlar, onlar da geliştirmeye çalışıyor. Bundan farklı bir şey düşünmüyorum ama bir türlü olmuyor."