Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailelerine taziye ziyareti
Bakan Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya ziyaretlerle ilgili paylaşımında, "Emrullah'ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Müslüm'ümüzü de hayatının baharında, 23 yaşında hayattan koparan hain teröristlere yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğiz" ifadelerini kullandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in mezarına karanfil bırakıp, ziyaret ettiği ailesine başsağlığı diledi.
DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesinin yaşadığı Göksun İlçesine bağlı Hacıkodal Mahallesine hareket etti.
Mahallede kurulan taziye çadırına gelen Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, şehit babası Hasan Gülmez ve yakınlarını ziyaret etti. Burada aileye taziye dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, Hasan Gülmez'e "Her zaman Cenabıallah'ın yolunda dimdik duran, sebat eden, gayret gösteren, cesaret gösteren galip gelecek, onun yoluna zıt olan şeytanın askeri olanlar da mağlup olacaklardır. Sen artık şehit babasısın. Sen artık evlatlarınla beraber bize devletimize, milletimize emanetsiniz. Sen artık duaları kabul olan bir şehit babasısın ve dualarınızda askerimizi, polisimizi, bizleri eksik etme" dedi.
Bakan Yerlikaya daha sonra şehit Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Mezara gül ve karanfil bırakarak dua eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'a hareket etti.
"TEK TEK HESAP SORACAĞIZ"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez´in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun´da taziye ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennet mekan Emrullah'ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT ÖZDEMİR'İN AİLESİNE ZİYARET
Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'ta, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Şehidimizin babası Ali ağabeyimiz, annesi Ümmühani ablamız ve 2 kardeşiyle birlikte kahramanımız için dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimiz babası Ali ağabeyimizle telefonla görüşüp, baş sağlığı dileklerini ilettiler. Şehidimizin makamı ali olsun. Müslüm'ümüzü hayatının baharında, 23 yaşında hayattan koparan hain teröristlere yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğiz. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.