Gelir beklentisini son yaklaşık 20 yıldır ilk kez düşüren Apple, çareyi iPhone üretimini azaltmakta buldu. Japonya merkezli ekonomi gazetesi Nikkei Asian Review, Apple’ın yeni iPhone'lar için üretim planını Ocak ve Mart arasında ortalama yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, geçen ayın sonunda tedarikçilerinden 2019'un ilk çeyreğinde planlanandan daha az sayıda yeni iPhone üretmelerini istedi.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ!

Kaynaklar, iPhone XS, iPhone XS Max ve XR de dahil olmak üzere yeni ve eski iPhone'lar için planlanan üretim hacminin 47 milyon ile 48 milyon aralığından, 40 milyon ile 43 milyon adet aralığına çekildiği söyledi. Son iki ay içinde ikinci kez iPhone üretim adedi planını aşağı yönlü revize eden Apple, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

2019'A KARA BULUTLARLA GİRDİ

Bu ayın başında yaptığı açıklama ile yeni iPhone modellerinde istediği satış grafiğini yakalayamadığı için ciro beklentisini aşağı çektiğini duyuran Apple, 2019 yılına borsada tarihinin de en büyük satış dalgalarından biriyle girmişti.

3 Ocak 2019’da hisse fiyatı 158 dolar seviyesinden 142 dolara inen Apple, borsada son 6 yıldaki en sert günlük düşüşünü yaşamıştı. Şirketin geçen yıl 1 trilyon doları aşan piyasa değeri de, bu sert düşüşün ardından 675 milyar dolara kadar inmişti.



