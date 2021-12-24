Türkiye’de son günlerde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı. Peki Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?
APPLE IPHONE FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Apple fiyatlarında indirim yaptı. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods gibi Apple cihazları yaklaşık yüzde 30 oranında indirime girdi.
İşte yeni Apple iPhone fiyatları şöyle:
iPHONE 13
iPhone 13 128 GB : 16.299 TL
iPhone 13 Mini 128 GB : 14.799 TL
iPhone 13 Pro 128 GB : 21.499 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB : 23.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 30.999 TL
İPHONE 12
iPhone 12 Mini 64 GB : 13.499 TL
iPhone 12 Mini 128 GB : 14.199 TL
iPhone 12 64 GB : 14.999 TL
iPhone 12 128 GB : 15.699 TL
İPHONE 11
iPhone 11 64 GB : 10.999 TL
iPhone 11 128 GB: 11.699
İPHONE SE
iPhone SE 64 GB : 7.799 TL
iPhone SE 128 GB : 8.499 TL
APPLE İKİ KEZ ZAM YAPMIŞTI
Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple, son bir ayda dolar kurundaki yaşanan hızlı yükselişe bağlı olarak Türkiye’deki ürün fiyatlarına iki kez zam yapmıştı.
IPHONE FİYATLARINA NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ
Ekonomide alınan yeni önlemlerin ardından bugün itibariyle dolar kuru, 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son zamların öncesine dönmüş oldu. Hal böyle olunca da Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!