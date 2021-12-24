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Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple iPhone fiyatları gündem konusu oldu. Döviz kurundaki büyük artışın ardından Apple, ürünlerine yüzde 50 zam uygulamıştı. Yeni ekonomi önlemleri ile son günlerde yerini hızlı düşüşe bırakınca, tüketicilerin indirim beklentileri de artmıştı. Peki Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

24.12.2021 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar?

Türkiye’de son günlerde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı. Peki Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?

APPLE IPHONE FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Apple fiyatlarında indirim yaptı. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods gibi Apple cihazları yaklaşık yüzde 30 oranında indirime girdi.

İşte yeni Apple iPhone fiyatları şöyle:

iPHONE 13

iPhone 13 128 GB : 16.299 TL
iPhone 13 Mini 128 GB : 14.799 TL
iPhone 13 Pro 128 GB : 21.499 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB : 23.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 30.999 TL

İPHONE 12

iPhone 12 Mini 64 GB : 13.499 TL

iPhone 12 Mini 128 GB : 14.199 TL

iPhone 12 64 GB : 14.999 TL

iPhone 12 128 GB : 15.699 TL

İPHONE 11

iPhone 11 64 GB : 10.999 TL

iPhone 11 128 GB: 11.699

İPHONE SE

iPhone SE 64 GB : 7.799 TL

iPhone SE 128 GB : 8.499 TL

APPLE İKİ KEZ ZAM YAPMIŞTI

Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple, son bir ayda dolar kurundaki yaşanan hızlı yükselişe bağlı olarak Türkiye’deki ürün fiyatlarına iki kez zam yapmıştı.

IPHONE FİYATLARINA NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ

Ekonomide alınan yeni önlemlerin ardından bugün itibariyle dolar kuru, 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son zamların öncesine dönmüş oldu. Hal böyle olunca da Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.

25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık
Dolar Kuru 11.9 TL Dolar Kuru 12.5 TL Dolar Kuru 16.5 TL
Ürün Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Kasım Zammı Aralık Zammı
iPhone 13 mini
128 GB 10999 13999 19999 27,3% 42,9%
256 GB 11999 15199 21999 26,7% 44,7%
512 GB 13999 17599 25999 25,7% 47,7%
iPhone 13
128 GB 11999 14999 21499 25,0% 43,3%
256 GB 12999 16199 23499 24,6% 45,1%
512 GB 14999 18599 27499 24,0% 47,9%
iPhone 13 Pro
128 GB 15999 19999 28999 25,0% 45,0%
256 GB 16999 21199 30999 24,7% 46,2%
512 GB 18999 23599 34999 24,2% 48,3%
1 TB 20999 25999 38999 23,8% 50,0%
iPhone 13 Pro Max
128 GB 17999 22999 31999 27,8% 39,1%
256 GB 18999 24199 33999 27,4% 40,5%
512 GB 20999 26599 37999 26,7% 42,9%
1 TB 22999 28999 41999 26,1% 44,8%
iPhone 12 mini
64 GB 9999 12999 17999 30,0% 38,5%
128 GB 10499 13599 18999 29,5% 39,7%
256 GB 11499 14799 20999 28,7% 41,9%
iPhone 12
64 GB 10999 13999 19499 27,3% 39,3%
128 GB 11499 14599 20499 27,0% 40,4%
256 GB 12499 15799 22499 26,4% 42,4%
iPhone 11
64 GB 7999 10999 13999 37,5% 27,3%
128 GB 8449 11599 14999 37,3% 29,3%
iPhone SE
64 GB 5799 7499 10499 29,3% 40,0%
128 GB 6299 8099 11499 28,6% 42,0%

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