Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların tanıtımları sona erdi. Apple CEO’su Tim Cook yeni ürünlerin özelliklerini duyurdu. Apple, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’tan oluşan yeni 4 modeli piyasaya sürecek. Apple'ın resmi internet adresinde iPhone 13 serisi için ön siparişlerin 24 Eylül'de alınmaya başlayacağı ve 1 Ekim'de de satışa sunulacağı yer aldı.

İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri...

IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 13 Mini

128 GB: 10.999 TL

256 GB: 11.999 TL

512 GB: 13.999 TL

iPhone 13

128GB: 11.999 TL

256 GB: 12.999 TL

512 GB: 14.999 TL

iPhone 13 Pro

128 GB: 15.999 TL

256 GB: 16.999 TL

512 GB: 18.999 TL

1 TB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB: 17.999 TL

256 GB: 18.999 TL

512 GB: 20.999 TL

1 TB: 22.999 TL

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 13 Pro Max:

Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi renklerinde satışa sunulan iPhone 13 Pro Max, Ceramic Shield ön yüzey Dokulu mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik tasarıma sahip.

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamayla satışa sunulan iPhone 13 Pro Max, 6.7 inç ekran özelliğini barındırıyor. ProMotion teknolojisine sahip olan yeni telefon, Super Retina XDR özelliği ile 6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED ve 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlüğe sahip.

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro da tıpkı iPhone 13 Pro Max gibi Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi renklerinde satışa sunuldu. iPhone 13 Pro ayrıca Ceramic Shield ön yüzey Dokulu mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik tasarıma sahip.

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamayla satışa sunulan iPhone 13 Pro, 6.1 inç ekran özelliğini barındırıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te ayrıca şu özellikler de bulunuyor:

120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi

HDR ekran

True Tone

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

1000 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 13:

A15 işlemci ile kullanıcıya sunulan 6.1 inçlik iPhone 13, yüzde 50 daha hızlı işlemciye ve yüzde 30 daha hızlı grafik işlemcisine sahip.

Yeni 12 megapiksel kameraya sahip iPhone 13, yüzde 28 oranında daha parlak ekranla birlikte, “Cinematic Mode” üzerinden yeni ekran performansı sunacak., söz konusu özellikle çok daha iyi derinliğe sahip videolar çekmek mümkün olacak.

OLED XDR ekran ile kullanıcıları karşılayan iPhone 13, ikili kamera kurulumuyla birlikte yüzde 47 oranında geliştirilmiş bir deneyim sunacak.

iPhone 13 Mini:

iPhone 13 Mini'de 5.4 inçlik bir ekran boyutunu uygulayan Apple, cihazda yeni nesil A15 Bionic işlemcisine yer veriyor. iOS 15 ile sahibini karşılayacak olan iPhone 13 Mini, mmWave 5G desteğinin yanı sıra daha gelişmiş bir batarya ömrü sunuyor.