Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni 4 modeli piyasaya sürecek. İşte Apple iPhone 12 fiyatı ve özellikleri...

IPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşuyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. Bu iki modelin Türkiye'deki tüketicilere 4 Aralık itibariye sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.