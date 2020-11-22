Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni 4 modeli piyasaya sürecek. İşte Apple iPhone 12 fiyatı ve özellikleri...
IPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşuyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. Bu iki modelin Türkiye'deki tüketicilere 4 Aralık itibariye sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.
IPHONE 12 MİNİ FİYATI NE KADAR?
Türkiye Fiyatı (TL)
64 GB 9999 TL
128 GB 10499 TL
256 GB 11499 TL
ABD Fiyatı ($)
64 GB 729 $
128 GB 779 $
256 GB 879 $
IPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ
Boyut ve Ağırlık
Genişlik:
64,2 mm
Uzunluk:
131,5 mm
Derinlik:
7,4 mm
Ağırlık:
133 gram
Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı olacak bu yeni model Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 5.42 inçtir. 12 MP çift kamera sistemi: Ultra Geniş ve Geniş kamera özelliklerine sahiptir. USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme ve hızlı şarj özelliği olacağı belirtildi.
IPHONE 12 FİYATI NE KADAR?
Türkiye Fiyatı (TL)
64 GB 10999 TL
128 GB 11499 TL
256 GB 12499 TL
ABD Fiyatı ($)
64 GB 829 $
128 GB 879 $
256 GB 979 $
IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
Boyut ve Ağırlık
Genişlik:
71,5 mm
Uzunluk:
146,7 mm
Derinlik:
7,4 mm
Ağırlık: 162 gram
Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı olacak bu yeni model Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.1 inçtir. 12 MP çift kamera sistemi: Ultra Geniş ve Geniş kameralar özelliği mevcuttur. USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme ve yaklaşık 30 dk'da %50'ye kadar hızlı şarj özelliği olacağı belirtildi.
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