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Apple ve Akbank'ın yaptığı işbirliği ile Akbank müşterileri Akbank Mobil üzerinden iPhone modellerine çok daha kolay ve hızlı ulaşıp sıfır faizli kredilendirme imkanı ile sahip olabilecekler. Bu iş birliği kapsamında; 3.500 TL üstü iPhone modellerini sıfır faizle ve 6 aya kadar taksitle satın almak mümkün hale geliyor. Akbank müşterilerinin, bu krediyi kullanmak için şubeye gitmelerine gerek kalmıyor; ürünü satın alma işlemlerini Akbank Mobil içinden başlatan Akbank müşterileri, satın alma aşamasında online olarak sıfır faizli krediyi kullanarak, diledikleri iPhone modeline en ekonomik ve elverişli ödeme koşullarıyla sahip olabiliyor. Müşterilerine fark yaratan bir hizmet sunduklarının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “Müşteri deneyimi tasarımı konusunda iddialı bir marka olarak önümüzdeki dönemde de Apple ile olan işbirliğimizi devam ettirerek yeni çözümlere imza atacağız” dedi.
MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN ALINACAK
Bankadan verilen bilgilere göre yeni bir iPhone almak isteyen Akbank müşterileri, Akbank Mobil üzerinden alım sürecini başlatıp, kısa süre içinde ürüne sahip olabiliyor. Ayrıca eski telefonunu iade edip yeni telefon almak isteyen Akbank müşterilerinin de, mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamladıktan sonra telefonlarını teslim almak ve eskisini iade etmek üzere TROY mağazalarına gitmeleri yeterli oluyor. Eski telefonlar belirli bir ücret karşılığı iade alınıyor ve yeni telefonun tutarından bu miktar düşüyor. Axess kart sahibi Akbank müşterileri ise Troy mağazaları ve troyestore.com’da yapacakları 5.000 TL üstü alışverişlerinde 400 TL indirim imkanından faydalanabiliyor.
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