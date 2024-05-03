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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple düşük beklentileri aştı - 110 milyar dolarlık rekor geri alım - Teknoloji Haberleri

        Apple düşük beklentileri aştı

        Apple, sonuçların düşük beklentileri aşmasıyla 110 milyar dolarlık rekor geri alım açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:50
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        110 milyar dolarlık rekor geri alım
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        Apple'ın üç aylık sonuçları ve tahmini, iPhone üreticisinin rekor bir hisse geri alım programı açıklamasıyla mütevazı sayılabilecek beklentileri aştı. Şirket hisselerini genişletilmiş ticarette yüzde 6 artırdı.

        Apple'ın üç aylık geliri düştü, ancak analistlerin beklediğinden daha az düştü ve CEO Tim Cook, gelir artışının cari çeyrekte geri döneceğini söyledi.

        REKOR HİZMETLER GELİRİ BİLDİRDİ

        Apple, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek, hisse geri alım programında 110 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdığını duyurdu. Şirketin çeyreklik geliri düşmesine rağmen, analistlerin tahminlerinden daha iyi bir sonuç açıkladı. Apple ayrıca, nakit temettüsünü de %4 oranında artırdı.

        Şirketin mali ikinci çeyrek geliri %4 azalarak 90.75 milyar dolara gerilerken, net karı ise hafif bir düşüşle 23.64 milyar dolar oldu. Bununla birlikte, Apple, 23.87 milyar dolarlık rekor bir 'Hizmetler Geliri' bildirdi ve bu, yıllık %14’lük bir artışı temsil ediyor. Bu geri alım, Apple’ın tarihindeki en büyük geri alım olup, şirketin finansal gücüne ve gelecek büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.

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