Apple düşük beklentileri aştı

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Apple'ın üç aylık sonuçları ve tahmini, iPhone üreticisinin rekor bir hisse geri alım programı açıklamasıyla mütevazı sayılabilecek beklentileri aştı. Şirket hisselerini genişletilmiş ticarette yüzde 6 artırdı.

Apple'ın üç aylık geliri düştü, ancak analistlerin beklediğinden daha az düştü ve CEO Tim Cook, gelir artışının cari çeyrekte geri döneceğini söyledi.

REKOR HİZMETLER GELİRİ BİLDİRDİ

Apple, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek, hisse geri alım programında 110 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdığını duyurdu. Şirketin çeyreklik geliri düşmesine rağmen, analistlerin tahminlerinden daha iyi bir sonuç açıkladı. Apple ayrıca, nakit temettüsünü de %4 oranında artırdı.

Şirketin mali ikinci çeyrek geliri %4 azalarak 90.75 milyar dolara gerilerken, net karı ise hafif bir düşüşle 23.64 milyar dolar oldu. Bununla birlikte, Apple, 23.87 milyar dolarlık rekor bir 'Hizmetler Geliri' bildirdi ve bu, yıllık %14’lük bir artışı temsil ediyor. Bu geri alım, Apple’ın tarihindeki en büyük geri alım olup, şirketin finansal gücüne ve gelecek büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.