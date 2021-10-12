Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi ürünler ve iOS işletim sistemiyle teknoloji dünyasınınn öne çıkan isimlerinden Apple yeni bir etkinlik yapacağını duyurdu. En son 14 Eylül'de iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Serisi 7 ve yeni iPad modellerini tanıtan Apple'ın yeni etkinlik tarihi araştırılıyor.

APPLE 2021 YENİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Apple etkinliği 18 Ekim Pazartesi günü online olarak gerçekleşecek.

Apple'ınYouTube kanalı ve resmi internet sitesinden takip edilebilecek olan 18 Ekim tarihli bu yeni etkinlikte MacBook modellerini tanıtması bekleniyor.