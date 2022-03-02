Apple'dan Rusya yaptırımı!

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ABD'li teknoloji devi, Rusya'ya yönelik aldığı kararlar kapsamında, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'in mobil uygulamalarını da uygulama mağazası App Store'dan kaldırdı.

Rusya merkezli bu medya kuruluşlarının mobil uygulamalarına artık App Store'dan erişilemiyor. Bu uygulamaları indirmek isteyen kullanıcılar, Türkiye'de de "Bu öğe artık mevcut değil" uyarısı ile karşılaşıyor.

Apple Pay başta olmak üzere diğer Apple hizmetlerin de sınırlandırıldığı belirtildi.