Bir dizi suçlamayla hapiste olan Jimmy Lai’ye ait Apple Daily gazetesinin yazı işleri müdürü ve diğer dört yöneticisi çarşamba günü tutuklandı.
Baş editör Ryan Law, ana şirket Next Digital'in CEO'su Hung Kim Cheug, Net Worth CEO'su Tat Kuen Chow, Apple Daily yayıncısı Chan Pui Man ve Direktör Cheung Chi Wai'nin tutuklandığı bildirildi.
Çin’in Hong Kong ofisi, Apple Daily gazetesinin sahip olduğu 18 milyon Hong Kong dolarına tekabül eden mal varlığını dondurulduğunu da aktardı.
Apple Daily gazetesinin Çin yönetimine eleştirileri olduğu biliniyor, polis basın toplantısında 2019’dan beri Apple Daily gazetesinin Hong Kong ve Çin’e yaptırım uygulamaya çağıran 30’dan fazla makale yayımladığını söyledi.
Gazetenin ofis binasına giren tüm polisler giriş ve çıkışları kapattı. Baskının görüntüleri, Apple Daily gazetesinin Facebook hesabından canlı olarak da paylaşıldı.
Polis yaptığı açıklamada, arama izinlerinin "gazetecilik materyallerini arama ve el koyma yetkisini kapsadığını" da sözlerine ekledi. Polis, gazetecileri, ‘‘yabancı bir ülkeyle veya dış unsurlarla ulusal güvenliği tehlikeye atacak gizli anlaşma’’ kapsamında suçladı.
Apple Daily gazetesi baskın anına ilişkin çevrim içi fotoğraflar yayımladı. Polisin muhabirlerin bilgisayarlarını karıştırdığı anı gösterdi.
ÇİN'İN ULUSAL GÜVENLİK YASASI
Çin’in ulusal güvenlik yasası kapsamında Hong Kong’ta bugüne kadar çok sayıda tutuklama gerçekleştirdi. Yasa 2020 yılında kitlesel protestoların başlaması ardından çıkarıldı, göstericilerin tutuklanması ve ceza almasını kolaylaştıran yasa, Hong Kong’un yargı özerkliğini de etkiliyor.
Pekin yönetimine göre ise kitlesel protestolar ‘‘isyana teşvik’’ kapsamında değerlendiriliyor, yabancı güçlerle anlaşma ve ulusal güvenliği tehlikeye atma ömür boyu hapis cezası ile çarptırılıyor.
Yasa ülkedeki muhalefetten ve diğer ülkelerden insan hakları ihlalleri gerekçesiyle tepki alıyor. Bilindiği gibi Hong Kong, 1997 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’nin özel yönetim bölgesi olarak varlığını sürdürmekte.
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