Apple CEO'su Cook: Üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptık

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ABD basınında yer alan haberlere göre Tim Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.

Fotoğraf: AP Şu anda bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı Google'dan yapay zeka hamlesi!