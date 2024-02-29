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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple CEO'su Cook: Üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptık - Teknoloji Haberleri

        Apple CEO'su Cook: Üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptık

        ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını ve bu yılın sonlarında bu alandaki planlarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 01:44 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:44
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        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
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        ABD basınında yer alan haberlere göre Tim Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.

        Fotoğraf: AP

        Şu anda bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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