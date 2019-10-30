30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple, yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro modelini tanıttı. Aktif gürültü engelleme ve kullanıcıların etrafındaki sesleri duyabilmesi için şeffaf mod özelliği bulunan AirPods Pro, kulağa göre üç farklı boyutta (küçük, orta ve büyük) yumuşak ve esnek silikon uç seçenekleriyle geliyor.
İçi konik tasarımlı bu uçlar, kulaklığın kullanıcının kulağının şekline uyum sağlayarak, daha sıkı bir şekilde oturmasına olanak veriyor. Silikon uçlarda, basıncı eşitlemeye yardımcı olan havalandırma delikleri de bulunuyor.
AirPods Pro’daki dış kısım mikrofonu, dışarıdaki sesleri algılıyor. Ardından AirPods Pro, eşit derecede anti‑gürültü üreterek dışarıdaki sesleri kullanıcı duymadan önce engelliyor. İç kısım mikrofonu, istenmeyen seslere karşı kulağın içini dinliyor ve bunları da anti‑gürültü ile ortadan kaldırıyor.
TEK ŞARJLA 4.5 SAATE KADAR DİNLEME
Gürültü engelleme özelliği, sürekli olarak saniyede 200 kez ayarlanıyor. Kulaklığın alt ucundaki kuvvet sensörünü basılı tutarak Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod arasında geçiş yapılabiliyor. Güçlü baslar için yüksek gezinimli ve düşük distorsiyonlu özel bir hoparlör sürücüsü barındıran kulaklığın iç kısım mikrofonu, orta ve düşük frekansları düzenleyerek sese ince ayar yapıyor.
Amplifikatör, arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırmak için hoparlör sürücüsüne güç veriyor ve H1 çip ile birlikte çalışarak dinleme düzeylerini kontrol ediyor.
AirPods Pro’da kullanılan H1 çip, 10 adet ses çekirdeğiyle ses işleme gecikmesini de azaltarak, gerçek zamanlı gürültü engellemeye olanak veriyor. Apple’ın açıklamasına göre AirPods Pro’nun Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla uyumlu olan kablosuz şarj kutusu, 24 saat pil ömrü sunuyor.
Tek şarjla 4.5 saate kadar ve 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi sunan Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı, Apple’ın sanal asistanı Siri ile de kullanılabiliyor.
TÜRKİYE FİYATI 1899 TL OLDU
Gelelim, Apple’ın bu yeni kulaklığının fiyatına…
Bugün ABD başta olmak üzere yurtdışındaki 25 pazarda satışa sunulan AirPods’un fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Henüz stoklara girmediği Türkiye için ise AirPods’un satış fiyatı 1899 TL olarak duyuruldu.
Bu arada Apple Türkiye’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre AirPods Pro için Türkiye’de özel kredi kartına 3 taksit seçeneği de sunulacak.
Kablosuz şarj kutusu ile birlikte AirPods’un ise ABD’de 199 dolar, Türkiye’de 1399 TL’lik bir satış fiyatına sahip olduğunu da hatırlatalım.
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