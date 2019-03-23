Apple, ikinci nesil AirPods kablosuz kulaklarını Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde satışa sundu. Yenilikçi tasarımı ile kullanıcılara kablosuz bir ses deneyimi sunan ilk AirPods’lardan sonra yeni nesilde bu cihazlara pek çok özellik daha eklendi.

Artık gücünü yeni H1 yongadan alan ikinci nesil AirPods’lar kullanıcılara daha iyi performans, daha fazla konuşma süresi ve ‘Hey Siri’ özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde telefonunuzu hiç cebinizden dahi çıkarmadan Siri’ye çeşitli komutlar verebiliyorsunuz.

Böylece AirPods’lar kulağınızdayken hava durumunu sadece sorarak öğrenebilir veya belli bir kişiyi arama komutu verebilirsiniz. Veya müzik dinlerken şarkı değiştirmeyi ve ses seviyesini ayarlamasını kişisel asistanınızdan rica ederek halledebilirsiniz.

Yeni AirPods’lara eklenen memnuniyet verici yeni özellik ise kablosuz şarj desteği. Ayrıca H1 yongası sayesinde birinci nesil AirPods’lara göre yüzde 50 oranında daha fazla konuşma süresi vaat ediyor. Böylece tek şarj ile dinleme süresi 5 saate kadar, konuşma süresi ise 3 saate kadar uzayabiliyor. Müzik dinlerken iPhone, iPad ve Apple Watch arasında geçiş yapma hızı ise iki kat arttırılmış.

İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni nesil AirPods’ların iki farklı modeli var. Modeller arasındaki tek fark, birinde yeni kablosuz şarj desteğinin bulunurken diğerinde eski usul standart şarj yöntemi kullanılıyor.

Kablosuz şarj özelliği olan modeli tercih etmeniz halinde 1399 TL’lik bir fiyat etiketi ile karşılaşıyorsunuz. Eski usül kablolu şarj özelliğinin kullanıldığı standart model ise 1099 TL olarak fiyatlandırılmış. Eğer sadece şarj kutusu almak istiyorsanız bunun fiyatı ise 549 TL.