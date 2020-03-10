Reuters

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Avrupa merkezine sıçradı.

Şirketin Avrupa operasyonunun yönetildiği İrlanda'daki merkezinde bir çalışanda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Apple'dan yapılan açıklamada, yerel sağlık otoriteleri ile yakın temas halinde olunduğu ve söz konusu çalışanın da karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bazı çalışanlarımızın evlerinde kalmalarını istedik. Ofislerimizi ve mağazalarımızı en ince ayrıntısına kadar temizlemeye devam ediyoruz" ifadesi yer aldı.

İrlanda'nın en büyük işverenlerinden biri olan Apple'in ülkede 6 bin çalışanı bulunuyor. Ülkede 24 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtiliyor.