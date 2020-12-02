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HaberlerDünya

Apple'a eski telefon modellerini değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açıldı

Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı.

02.12.2020 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Apple'a eski telefon modellerini değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açıldı
HABERTURK.COM / AA

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

İTALYA VE PORTEKİZ'DE DE DAVA AÇILACAK

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

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