App Store dolar kuru ne kadar? App Store uygulama fiyatları arttı

Hızla yükselen döviz kurunun etkisiyle arka arkaya gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kasım ayında Apple ürünlerinde yaşanan fiyat artışının ardından Apple ürünlerinde kullanılan uygulamaların satıldığı sanal mağaza App Store'daki uygulamalara da zam geldi. Habertürk'ten Necdet Çalışkan App Store uygulamaları ve uygulama içi satın alımlarına gelen zammı ve App Store dolar kuru artışını yazdı

APP STORE UYGULAMALARINDA DOLAR KURU YÜKSELDİ!

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre ABD’li teknoloji devi, Türkiye’deki App Store üzerinden sunulan oyun, uygulama ve uygulama için satın almalarda fiyat artışına gidiyor.

Apple, “​​Türkiye'deki App Store'da yaklaşan fiyat değişiklikleri” başlığıyla yaptığı duyuruda, “Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatları güncellememiz gerekiyor. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) fiyatları artacak” açıklamasını yaptı.

Apple Developer sayfasından yapılan duyurusu yapılan fiyat değişiklikleri devreye girdiğinde, uygulama geliştiriciler de yeni fiyat katmanlarını görüp, uygulamalarının fiyatlarını değiştirebilecek.

Yeni fiyat katmanlarına dair detayları da paylaşan Apple, uygulamalar için 0.99 dolar olan fiyat etiketini 16.99 TL olarak belirledi. Daha önce 0.99 dolarlık katmandaki uygulamaların Türkiye fiyatı 10.99 TL idi. Diğer bir ifadeyle Apple uygulama mağazasında 11 TL seviyesinde olan dolar kuru, yapılan son zammın ardından 17 TL’ye dayanmış olacak.