Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 (aolweb.meb.gov.tr) | MEB Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL sonuç sorgulama ekranı 2025: 2. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL oturumlarına katılan binlerce öğrenci, 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. MEB tarafından yapılan değerlendirmenin tamamlanmasıyla sonuçlar erişime açılacak. Peki 2025 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2. dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı (aolweb.meb.gov.tr)...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB takvimi doğrultusunda Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı AÖL sınav sonuçlar tarihi 2025 MEB takvimi ile belli oldu. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, AÖL sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı aolweb.meb.gov.tr…

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç tarihi belli oldu.

          Kılavuza göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          MEB kılavuzunda, 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih bilgisi de yer aldı.

          Kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

          AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Habertürk Anasayfa