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        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman? MEB duyurdu: 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        MEB açıkladı: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

        Sene sonuna yaklaşılmasıyla AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının düzenleneceği tarihi duyurdu. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar aynı zamanda yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında sorgulamalar yapıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 19:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:35
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        • 1

          AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 28 Ağustos - 27 Eylül tarihlerinde tamamlanmasıyla gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Sınava girecek aday tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Kurumları tarafından duyurulan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav programı araştırılıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar...

        • 2

          AÖL SINAV TAKVİMİ

          Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

          2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

          3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

        • 3

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

          Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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