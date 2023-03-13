Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AÖL SINAV TARİHLERİ açıklandı mı? MEB 2023 Açık Lise 2.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İlk kayıt ve kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme son günü ne zaman?

AÖL sınav tarihleri, Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini 2 Nisan'a kadar uzattı. Geçtiğimiz sene 1 ila 10 Mart günleri arasında yapılan AÖL 2.dönem sınavları için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte 2023 MEB ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 13.03.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Lise eğitimin Açıköğretim Lisesi üzerinden tamamlayan öğrenciler ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. İşte, 2023 AÖL sınav tarihleri takvimine ilişkin detaylar...

  • AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme son tarihlerini uzattı.

    Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

    Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

    Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

  • KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERECEK

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.

    Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

    Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.