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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman, kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB 2022-2023 Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi

AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere Açık Lise sınavları 9-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL kayıt yenileme için geri sayım başladı. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenilemenin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte 2. dönem AÖL kayıt yenileme 2023 tarihleri ile ilgili bilgiler...

Giriş: 19.01.2023 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarına girecek olan öğrenciler öncesinde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek zorunda. Peki,  AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte Açık Lise kayıt tarihleri ve kayıt ücreti ile ilgili detaylar...

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır

  • AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

    Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

  • Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

    İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

  • KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

  • Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

    AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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