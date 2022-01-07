AÖL ders seçimi tarihleri günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda. AÖL öğrencileri, büyük bir merakla 2. dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte Açık Lise kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı hakkında son durum...

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.