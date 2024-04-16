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        Haberler Gündem AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor! 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihinde üç oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2024 AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 20:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:41
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        • 1

          AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, açık lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖL sınavlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevaplar puan hesaplamasında değerlendirilmeye alınmayacak. Peki, "2024 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri 16-17 Mart 2024 tarihlerinde AÖL sınavlarına girmişti. Sınav programı şu şekildeydi: 1. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da başladı, 2. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da yapıldı ve 3. Oturum 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirildi.

          MEB’in açıkladığı AÖL takvimine göre sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

          AÖL sınav sonuçları 17 Nisan günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sorgulanabilecek.

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

          Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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