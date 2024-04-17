Özel Güvenlik sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvim ile netlik kazandı. Peki, "Özel Güvenlik sınavı ne zaman?" İşte ÖGG sınav tarihine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...