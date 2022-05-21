AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? Sorusu gündemde. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavlarına giriş yapan öğrenciler soru ve cevapları araştırıyorlar. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...