AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayımlamadı. Açıköğretim sınav sonuçları genellikle 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF ara sınav sonuçları not ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Sonuçların en geç Mayıs ayının ilk haftası paylaşılması bekleniyor.