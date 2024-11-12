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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2024-2025 AÖF sınav takvimi açıklandı!

        AÖF sınav tarihleri ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

        AÖF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Binlerce öğrenci, 2024-2025 Eğitim öğretim yılının AÖF akademik takvimi ile sınav giriş belgeleri hakkında sorgulamalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihlerini haberimizde paylaştık. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 19:25 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:25
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        • 1

          Yeni eğitim öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin akademik takvimi netlik kazandı. Binlerce öğrenci ara sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgeleri/yerleri belli oldu mu? İşte 2024-2025 AÖF sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav yerleri sınav giriş belgesinin ilan edilmesinin ardından belli olacak. Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin açıklanması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.

        • 3

          AÖF SINAV TARİHLERİ

          Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024

          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

          Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

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