AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adaylar AÖF bahar dönemi vize sınavlarına girmişlerdi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 AÖF sınav soru ve cevapları görüntüleme sayfası...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenmedi fakat geçtiğimiz sınavları göz önünde bulundurursak, sınav sonuçlarının yaklaşık 10 gün sonra yani 24 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

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2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019

AÖF SINAV GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100–AA–4,00 (GEÇTİ)

77 – 83– AB–3,70 (GEÇTİ)

71 – 76– BA–3,30 (GEÇTİ)

66 – 70– BB–3,00 (GEÇTİ)

61 – 65– BC–2,70 (GEÇTİ)

56 – 60– CB–2,30 (GEÇTİ)

50 – 55– CC–2,00 (GEÇTİ)

46 – 49– CD–1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45– DC–1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39– DD–1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32—-FF–0,00 (KALDI)