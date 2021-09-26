Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup bir üniversite daha okumak isteyen adaylar AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırıyor. Anadolu Üniversitesi İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri için 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri açıklanmıştı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Sistemleri üzerinden yayınladığı 24 Eylül 2021 tarihli duyuru ile 2021 AÖF kayıt yenileme süreci ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Kayıt yenileme işlemleri;

27 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp

08 Ekim 2021 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme kapsamında öğrenciler sistem üzerinden ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME DÖNEM ÖĞRENİM ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

DÖNEM ÜCRETİ VE ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMELERİNİ YAPMAYANLAR KAYIT YENİLEYEBİLİR Mİ?

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

▪ AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0 850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,

▪ Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,

▪ www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

2021 AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri : 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022 (15 Hafta)