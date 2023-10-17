AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite tarihi uzatıldı! AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme son tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi ve ikinci üniversite kayıt tarihi uzatıldı. Alınan uzatma kararı sonrası gözler AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme son tarihine çevrildi. İşte AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme son tarihi...
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyenler için müjdeli haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi uzatıldı. İşte AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme son tarihi...
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AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.
AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erdi. Ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'ye kadar uzatıldı. Yani kayıt yenileme başvuruları yarın saat 22.00'de sona erecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.
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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ DE UZADI
21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17.00’de sona eren AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi 18 Ekim Çarşamba saat 17.00'ye kadar uzatıldı.