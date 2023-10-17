AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.

AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erdi. Ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'ye kadar uzatıldı. Yani kayıt yenileme başvuruları yarın saat 22.00'de sona erecek.