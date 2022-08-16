Üniversite sınavı YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite eğitimi almak için tercihlerinde Açıköğretim Fakültelerine yer veren üniversite adayları kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi akademik takviminin yayımlanmasıyla AÖF kayıt tarihleri netleşmiş oldu. Peki AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ATA, AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıt takvimi...