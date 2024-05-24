Anya Taylor-Joy'un cesur stili
Anya Taylor-Joy, televizyon programına giderken cesur stiliyle dikkat çekti
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'The Queen's Gambit' dizisiyle dünya çapında ün kazanan Anya Taylor-Joy, yeni filmi 'Furiosa: A Mad Max Saga'nın (Furiosa: Bir Mad Max Destanı) tanıtım çalışmaları için etkinlikten etkinliğe koşuyor.
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28 yaşındaki İngiliz oyuncu, New York'ta Stephen Colbert'in The Late Show adlı programına giderken görüntülendi.
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Kırmızı mini elbise giyen oyuncu cesur stiliyle dikkat çekti.
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Straplez elbisenin en şaşırtıcı tarafı, yan tarafındaki boydan boya açıklıktı.
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Filmini tanıtmak için Cannes Film Festivali'ne de katılan Taylor-Joy, orada da seçtiği kıyafetlerle stil uzmanlarından tam not almıştı.
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Taylor-Joy'un Chris Hemsworth ile başrolleri paylaştığı film, yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen Furiosa'nın hikâyesini konu ediyor. Dünya çökerken Nice, Annelerin Yeşil Diyarı'ndan kaçırılan genç Furiosa, Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar’da ilerleyen Furiosa, bu sırada Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye rastlar. İki diktatör egemenlik için savaşırken, Furiosa hem eve dönmenin yolunu bulmak için gereken araçları bir araya getirmek hem de karşılaştığı birçok sınavdan sağ çıkmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
'Furiosa: A Mad Max Saga', izleyicilerle bugün buluştu.
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