İmla kurallarını araştıran pek çok kişi antrenman kelimesinin doğru yazılışını araştırıyor. İşte antrenman kelimesinin doğru yazılışı ve kelime anlamı...

ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin doğru yazılışının, ANTRENMAN şeklinde olduğu ortaya çıkıyor.

ANTRENMAN NE DEMEK?

Fransızca entraïnement

1. isim, spor Alıştırma:

"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - Nazım Hikmet

2. isim, mecaz Herhangi bir konuda yapılan hazırlık.