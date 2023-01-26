Toksik bir element olması sebebiyle, özellikle solunduğunda insan sağlığını tehlikeye atma ihtimali olan antimon elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Antimon sembolü nedir? İşte, tüm detaylar…
Antimon Simgesi Nedir?
Doğada serbest halde nadiren bulunan bir element olan antimon sembolü Sb’dir. Elementin ismi; Yunanca bir kelime olan ve tek başına bulunmayan, yalnız olmayan anlamlarına gelen “antimonos” sözcüğünden gelmektedir.
Antimon Elementi Özellikleri
Yapılan bilimsel araştırmalarda antimon elementinin kullanımı MÖ.3000’li yıllara dayanmaktadır. Özellikle Antik Mısır’da kadınlar bu elementi, gözlerine sürme çekmek amacıyla kullanmıştır. Bunun yanında, bugün Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen ve 5000 yıllık olan bir vazoda da antimon elementine rastlamak mümkündür. Bilimsel araştırmalar neticesinde bu elementin keşfi ise 1600’lü yıllara tekabül etmektedir.
Metal ile ametal arası birtakım özelliklere sahip olan antimon elementi gümüşi beyaz bir renge sahip olan katı ve kırılgan bir maddedir. Kolaylıkla aşındırılabilen ve bu şekilde toz halini de alan antimon, ısı ve elektrik iletimi hususunda ise çok başarılı bir element değildir.
Demir dışı metaller kategorisine dâhil olan bu element, kuru hava ile herhangi bir tepkimeye girmezken, nemli havalarda ise parlaklığını yitirmektedir. Korozyona karşı yüksek bir dirence sahip olan antimon elementi, seyreltik asitler karşısında da çözülmeyen, aside dayanıklı bir yapıdadır.
Nadir olarak doğada serbest bulunan bu element, çoğunlukla antimon sülfit bileşiği olarak oluşmaktadır. Yerkabuğunda da yaklaşık 0.5 oranında bulunan antimonun en mühim ve ekonomik açıdan en kullanışlı olan minerali ise stibnit mineralidir. Minerallerden antimon edilmesinde ise indirgeme, gazlaştırma gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Antimon elementinin kullanım alanı ise birçok sektörde ve birden fazla üründe oldukça çeşitlilik göstermektedir. Tıp alanında kusturucu ve balgam sökücü ilaçların içinde antimon bulunmaktadır. Yine antimon elementinin bazı bileşikleri, tropikal menşeili hastalıkların tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Antimon elementi ateşe karşı dayanıklı bir element olduğu için özellikle kimya sektöründe, alevleri yavaşlatmak için de kullanılmaktadır. Antimon bu özelliği sebebiyle ateşe dayanıklı kumaş üretiminde de başvurulan bir element olarak dikkat çekmektedir.
Tüm bu sektörlere ilaveten; cam ve seramiklerin renklendirilmesinde, kibrit, patlayıcı madde, silah üretiminde, akü ve çelik imalatında, matbaa ve ofset makinelerinin harflerinin üretiminde, bazı ülkelerde çocuk ve bebek kıyafetlerinde, makinelerde bulunan bilye ve rulmanların üretiminde, oyuncaklarda antimon elementi hammadde olarak kullanılmaktadır.
Dünyadaki antimon rezervlerinin ise yaklaşık olarak 130 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir ve rezervler açısından en zengin ülkeler Çin, Rusya, Güney Afrika ve Bolivya’dır.
Gerçekleştirilen araştırmalarda, toksik bir element olan antimonun insan sağlığına da ciddi zararları olabileceği gösterilmiştir. Bu elementin tozunu solumak, temas etmek ve karıştığı suyu tüketmek; ülser, kusma, ishal, ciltte tahriş ve kalp problemleri gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir.
Antimon Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Halk arasında “demir bozan” olarak bilinen ve Sb sembolü ile gösterilen antimon elementi; periyodik tablonun 5. periyodunun 15. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 51 olan bu elementin erime noktası 630; kaynama noktası ise 1587 santigrat derecedir.