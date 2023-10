STOK VE ET SUYU ARASINDAKİ FARK

Tavuk suyu çorbası ile stok tavuk suyunun aynı şey olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Aslında pek değiller. Tavuk suyu çorbası ve stok tavuk suyu arasındaki fark, temel bileşene iner: tavuk. Et suyu sadece tavuğun etiyle yapılabilirken, bunun gibi et suyu kemik gerektirir. Bu kemikler kaynadıkça, biraz daha kalın, daha viskoz dokuya katkıda bulunan kolajen salgılıyorlar. Stok ayrıca, genellikle daha yüksek tuz içeriğine sahip olan et suyundan daha az agresif bir şekilde baharatlanma eğilimindedir.