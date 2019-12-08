Joshua maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bunun özrü yok, geçen sefer beni fena yakaladı. Ben rakiplerimi nakavt etmeye alışığım. Geçen sefer yapamadım ve açık söyleyeyim yakalandım. Ruiz'e çok saygı duyuyorum. Ona yenilerek aslında şans da vermiş oldum. Her zaman aç ve alçakgönüllü olmak gerekir. Ben öyleyim. Geri döndüm. Hala boksu bırakıp emekli olmamı isteyen var mı?" dedi.