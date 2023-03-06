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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Performansımız kabul edilemez

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, komedi filmi gibi bir performans sergilediklerini söyleyerek, “Sahadaki performansımız kabul edilemezdi” dedi.

Giriş: 06.03.2023 - 23:16 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Performansımız kabul edilemez
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, “Bugün buraya iyi hissiyatlarla kazanmak için geldik. Fakat skor itibarıyla üzgün ayrılıyoruz. Komedi filmi gibi trajikomik bir durumdu. Sahadaki performansımız kabul edilemezdi. Takımıma çok sinirliyim. Bugün mağlubiyeti hak ettik. Sahada kazanmak için çabalayan oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bugünü geride bırakıp önümüzdeki Kayserispor maçına odaklanmalıyız. Kazanamadığımız sürece bu sıkıntılı süreç devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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