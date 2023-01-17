Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci çeyrek finalist Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda konuk olduğu Antalyaspor'u 90 dakikası 0-0 sona eren maçta, uzatmada 2-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

80'inci dakikada Antalyaspor'da savunmadan atılan uzun pasta, Adriano rakibinden öne topun sahibi oldu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal gole izin vermedi.

105'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cardoso'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.